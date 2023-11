RoboCop: Rogue City: Unreal Engine 5-Vergleich zwischen Xbox und PlayStation

Diese Meldung dürfte viele glücklich machen. Digital Foundry hat RoboCop: Rogue City unter die Lupe genommen und zeigt sich nicht nur von dem Spiel als „exzellentem Shooter“ begeistert. Zu überzeugen weiß auch der Einsatz der Unreal Engine 5.

Die PlayStation 5 und die Xbox Series X haben einen Qualitätsmodus mit 30 FPS und einen Leistungsmodus mit 60 FPS. Dabei greift man auf Software-Lumen auf beiden Konsolen zurück. Die Qualität ist im Leistungsmodus minimal schlechter und transparente Oberflächen werden im Qualitätsmodus in besserer Qualität wiedergegeben. Beide Modi zielen bei der Xbox Series X auf eine endgültige Auflösung von 1440p durch Hochskalierung von 1080p hin. Die PlayStation 5 erreicht hier sogar native 1440p, was zu einem ein etwas saubereren Endbild führt.

Beide Xbox-Konsolen haben dazu einen Rendering-Fehler auf Asphalt, der auf dem PC und der PS5 nicht auftritt. Einige Reflexionen an bestimmten Stellen sehen dazu auf der PS5 qualitativ besser aus.

Die Framerate schwankt bei der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S deutlich. Die Xbox Series X liegt in den meisten Gebieten und Feuergefechten bei 60 FPS, in stark beanspruchten Kampfgebieten sinkt die FPS auf 40 und sogar unter 30. Die PlayStation 5 leidet im Performance-Modus unter signifikanten Einbrüchen der Framerate beim Durchqueren der offenen Welt, im Schnitt sind es ~10 FPS weniger als die Xbox Series X. Digital Foundry vermutet, dass es an dem Asphalt-Bug liegen könnte, den die PS5 nicht hat.

Trotzdem – wie im Video angemerkt wird, könnte es sich hierbei um die beste Leistung handeln, die mit der Unreal Engine 5 für ein Spiel auf Konsolen bislang erreicht wurde.

Wie sich RoboCop Rogue City inklusive der UE5-Features Lumen, Nanite und Virtual Shadow Maps auf der Xbox Series X|S (und der PlayStation 5) schlägt, seht ihr bestens in besagter Analyse. Falls ihr euch den Shooter noch nicht geholt habt, könnte euch dieses Video jedenfalls schwach werden lassen.

RoboCop Rogue City ist seit 2. November für die Xbox Series X|S, die PlayStation 5 und den PC erhältlich.