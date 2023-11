SEGA: Das Super Game setzt auf nutzergenerierte Inhalte

Autor:, in / SEGA

In das Ökosystem von SEGAs mit Spannung erwartetem Super Game sollen in großem Umfang auch benutzergenerierte Inhalte einfließen.

Viel ist über SEGAs „Super Game“ bisher nicht bekannt. Erwähnt wurde es zuletzt in einem Finanzbericht des Unternehmens; im Zuge dessen hieß es, man peile eine Veröffentlichung in dem Finanzjahr an, das im März 2026 ende.

Besagtes Super Game war nun auch Gegenstand eines Interviews, das CNBC mit Shuji Utsumi, Chief Operating Officer von SEGA, führte.

Das Super Game sei nicht einfach ein Spiel, betonte er nochmals. Der Name hätte schon zu allerhand Diskussionen geführt, das Metaverse sei angeführt worden, doch das passe alles nicht so ganz. Auf der Suche nach einem geeigneten Begriff sei man schließlich bei Super Game gelandet.

Laut Utsumi sei das Super Game deutlich mehr als ein Spiel – es sei ebenso eine Community, baue auf nutzergenerierte Inhalte und stelle eine neue Möglichkeit dar, mit Spielen Spaß zu haben. Das passt zu dem Bild, das Utsumi bereits im Finanzbericht gezeichnet hatte, als er das Super Game als ein eigenes Ökosystem beschrieben hatte.

Was genau wir uns unter dem Super Game vorstellen können, ist dennoch nicht bekannt. Viele Vermutungen gehen in Richtung eines Fortnites oder Roblox‘ aus dem Hause SEGA. Vielleicht liegen diese Vermutungen aber auch meilenweit von der Realität entfernt. Was denkt ihr?