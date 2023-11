Xbox: Konsole feiert seinen 22. Geburtstag

Die Xbox wird 22 und feiert Geburtstag in den USA. Hierzulande erschien die schwarze Konsole im Jahr 2002. Genauer gesagt am 14. März 2022. Ein Jahr später wurde XboxDynasty ins Leben gerufen!

Zum Start der Konsole gab es Spiele wie Halo: Kampf um die Zukunft, Dead or Alive 3, Amped, Oddworld: Munch’s Oddysee und Project Gotham Racing.

Hard to believe it's been 22 years already!

We want to share our gratitude with our incredible community and this industry. We can't wait to see what's next! 💚 pic.twitter.com/EkHvFBdWx5

— Xbox (@Xbox) November 15, 2023