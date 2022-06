Xbox: Bringt uns Full House Poker zurück

Autor:, in / Xbox

Der Boom ist zwar schon lange vorbei, doch wir finden: Es ist Zeit für ein neues Poker-Spiel, in dem wir mit unseren Avataren gegen Freunde antreten dürfen.

Erinnert ihr euch noch an den Poker-Boom zu Beginn des neuen Millenniums? Ab 2003 war Texas Hold’em aus dem Sportfernsehen sowie den (Online-)Tischen vieler Menschen nicht mehr wegzudenken. Poker wurde salonfähig und vom Glücks- zum hochpreisigen Strategiespiel. Zusätzlich bescherte uns der Poker-Boom ein ganz besonderes Spiel: Full House Poker.

Nach dem großen Erfolg von 1 vs. 100, von dem wir uns ebenfalls ein Comeback wünschen, suchte Microsoft nach der nächsten Möglichkeit, um eure Avatare in geselliger Runde gegeneinander antreten zu lassen. Nachdem Poker die Hinterzimmer-Nische verlassen hatte, schien die Zeit für eine neue Art von Arcade-Game also reif.

Full House Poker erblickte 2011 für die Xbox 360 das Licht der Welt und konnte Kritiker sowie Spieler direkt überzeugen. Auf Metacritic steht der Titel auch heute noch bei einer guten 77 von 100. Und auch in unserem Xboxdynasty-Test damals urteilten wir:

„Full House Poker begeistert vor allem Fans des spannenden Kartenspiels. Allein die gelungene Unterstützung der beliebten Xbox LIVE Avatare ist schon lobenswert. Doch das ist für dieses Arcade Spiel nur eine nette Dreingabe und besticht daher mit einer packenden Spielbarkeit, etlichen Einstellungsmöglichkeiten und reichlich Abwechslung.“

Neben dem Einzelspieler-Modus durftet ihr zudem online gegen eure Freunde oder um Ranglistenplätze am Pokertisch Platz nehmen. Zusätzlich schmiss Microsoft in einem Profi-Demontage-Modus Avatar-Abbilder zahlreicher Poker-Profis ins Rennen, die ihr Runde um Runde am Tisch besiegen durftet.

Die Avatare waren natürlich das Highlight des Spiels. Wie auch bei 1 vs. 100 bot euch Full House Poker die Chance, euer virtuelles Abbild in einem Spiel zu steuern. Die tollen Cartoon-Settings sorgten dafür, dass eure Avatare wie in einem Guss mit der Casino-Umgebung verschmolzen. Dank frei bewegbarer Kamera war es euch möglich, ganz in die Umgebung einzutauchen.

Selbst an Chip-Tricks hatten die Entwickler damals gedacht. Über das Digi-Pad konntet ihr Chips über die Finger laufen lassen oder anderweitig mit ihnen herumspielen, um für Interaktion sowie Style am Tisch zu sorgen. Das Gameplay an sich bot natürlich die gewohnten Texas Hold’em Regeln, doch die Aufmachung sowie das Zusammengehörigkeitsgefühl mit Avataren und Freunden waren eben etwas Besonderes.

Der Boom einstiger Tage ist natürlich mittlerweile abgeflacht. Karten werden immer noch gezockt, doch heißen die Spiele dahinter mittlerweile Hearthstone oder Legends of Runeterra – und werden hauptsächlich auf dem Handy gezockt. Apropos Handy: Seiner Zeit voraus gab es für Full House Poker damals sogar eine App für Windows Phone 7.

Wer heutzutage also Poker zocken möchte, der kann entweder zum klassischen Online-Poker oder auf der Xbox zu Prominence Poker greifen. Doch so solide dieser Poker-Ausflug auch anmutet, das spaßige Feeling von Full House Poker erreicht er bei Weitem nicht.

Daher erfolgt auch wie bei 1 vs. 100 hier unser Aufruf an Microsoft: bringt uns Full House Poker für die Xbox One und Xbox Series X|S zurück. Gerade mit den neuen Avatar-Modellen und dem Wunsch nach digitaler sozialer Interaktion wäre das doch ein Comeback, das sich lohnen würde.

Wie sind eure Erinnerungen an Full House Poker? Würdet ihr euch eine Neuauflage ebenfalls wünschen? Verratet es uns in den Kommentaren.