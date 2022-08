Xbox: Basketballplatz der WNBA enthüllt

Xbox hat in Zusammenarbeit mit den New York Liberty den ersten von Spielen inspirierten Basketballplatz der WNBA für die Heimspiele des Teams am 2. und 3. August gegen die Los Angeles Sparks im Barclays Center enthüllt:

Falls ihr den Basketball Court erleben möchtet, könnt ihr den Liberty-Court im Dunking Simulator von Infinite Canvas erleben, einem Basketball-Erlebnis in Roblox.

Xbox lädt außerdem Basketball-Fans ein, ihre Träume auf der Website Power Her Dreams zu teilen. Für jede Einsendung, die bis zum 30. September auf der Website erfolgt, spendet Microsoft 10 US-Dollar an die Mamba & Mambacita Sports Foundation oder Girls Who Code, wobei die maximale Spendensumme 50.000 US-Dollar pro gemeinnütziger Organisation beträgt.

Weitere Eindrücke:

When @Xbox helps Power Her Dreams…and surprises our Liberty players with a sneak peak of the team’s new court and exclusive Liberty-branded Xboxes! pic.twitter.com/ERI7HYfmbC — New York Liberty (@nyliberty) August 2, 2022

Sabrina Ionescu with the 3️⃣ before the buzzer 😤 pic.twitter.com/5Z3nJqR2xG — SportsCenter (@SportsCenter) August 3, 2022

Sabrina Ionescu underneath to give the Liberty their largest lead of the game! Ionescu has 12 points in the second quarter. #LIBERTYonYES pic.twitter.com/KkuFF7y6hX — YES Network (@YESNetwork) August 2, 2022