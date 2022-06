Xbox: Doku-Serie erhält Daytime Emmy Auszeichnung

Power On: The Story of Xbox erhält Daytime Emmy Auszeichnung

Microsoft hat mit der Power On: The Story of Xbox Doku-Serie eine Daytime Emmy Auszeichnung für „Outstanding Single Camera Editing“ erhalten. Der Daytime Emmy Award, der National Academy of Television Arts and Sciences, wird in den USA für besondere TV-Inhalte vergeben.

Falls ihr die Show verpasst habt, könnt ihr euch hier alle sechs Folgen anschauen: