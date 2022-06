Call of Duty: Warzone: Mercenaries of Fortune erscheint diese Woche

Söldner auf Schatzjagd, die vierte Staffel von Call of Duty: Vanguard und Call of Duty: Warzone, erscheint am 22. Juni.

In Söldner auf Schatzjagd, der vierten Saison für Vanguard und Warzone, geht es nur um den Sieg. Euch erwartet die neue Warzone-Karte Fortune’s Keep, Updates für Caldera, neue Multiplayer-Inhalte und die Rückkehr der klassischen rundenbasierten Zombies in Shi No Numa.

Welche Inhalte auf euch warten, könnt ihr auf diesem Bild sehen und im Blog nachlesen:

Passend wurde noch ein neuer Trailer veröffentlicht: