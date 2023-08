Xbox: Mobile Präsenz muss wachsen sagt Spencer

Für den Ausbau und das Wachstum der Marke, muss Xbox seine Präsenz im mobilen Sektor ausbauen, wie Xbox-Chief Phil Spencer in einem Interview mit Eurogamer sagte.

Anlässlich der Gamescom sagte Spencer: „Der Grund, warum wir in der Akquisitionsdiskussion mit Activision Blizzard King sind, ist ihre mobile Fähigkeit. Denn das ist etwas, was wir nicht haben.“

Dass Microsoft Activison Blizzard nicht nur wegen Franchnises wie Marke Call of Duty übernehmen will, ist unlängst bekannt.

Spencer sagte weiter: „Wir haben natürlich bereits Call of Duty auf unserer Plattform, wir haben bereits Diablo auf unserer Plattform. Es geht also nicht um neue Spiele, zu denen Xbox-Spieler heute keinen Zugang haben. Es geht um eine Fähigkeit auf dem Handy und um einige breitere Ambitionen, die wir auf der größten Spieleplattform, dem Handy, haben.“

An ein Scheitern der Fusion mit Activision und einen Plan B mag Spencer hingegen nicht denken. Die Frage nach Relevanz im mobilen Sektor würde weiter Bestand haben.

„Jeder andere Plan für uns würde sich weiterhin um die Frage drehen: Wie finden wir Relevanz im mobilen Bereich? Und ich denke, es gibt andere Wege, das zu erreichen. Aber wenn wir uns das Universum der Entwickler ansehen – ich weiß, dass die meisten Leute bei Activision an Konsolen und PC denken, aber wenn man sich die Finanzen anschaut, ist das Geschäft eigentlich fast das genaue Gegenteil.“

„Jeder andere Plan würde sich also immer noch um [das] drehen. Wir denken, dass wir einen relevanten Platz in der ganzen Provinz haben müssen, damit Xbox weiterhin florieren kann“, so Spencer.

Einen Mobile Store für Spiele ziehe man ebenfalls in Betracht: „Wir denken, dass das wichtig ist. Ja. Das ist also etwas, das wir auch in Betracht ziehen. Und wenn wir uns das ansehen, ist der Grund, warum wir denken, dass Inhalte dort wichtig sind, der, dass wir wissen, wie wir die Leute in unsere Stores locken können.“