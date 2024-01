Xbox: Dieses Foto enthüllt den ersten Dev-Kit-Prototypen

Seamus Blackley hat einmal mehr in seinem Fotoarchiv gestöbert und dabei einen Bild von einem ersten Xbox Dev-Kit Prototypen veröffentlicht. Oh, wunder, es ist ein PC mit Xbox-Logo!

Grund für das Posting war ein Beitrag von Xbudz, der auf Facebook einen PC mit Xbox-Logo gefunden und gepostet hat, worauf Seamus nach einem ersten Schreck seinen Kaffee verschüttet hatte.

People who are unaware that this looks a lot like the prototype @Xbox devkits will not understand why I just aspirated my coffee. Here’s what they looked like: https://t.co/URhgKDH8Og pic.twitter.com/Iy7Y4UyxLh

— Seamus Blackley (@SeamusBlackley) January 3, 2024