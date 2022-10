Xbox: 63,7 Millionen verkaufte Konsolen bis Ende 2021

Autor:, in / Xbox

In der Gaming-Sparte von Microsoft wird der Erfolg in Dollar gemessen, nicht in der Anzahl der verkauften Hardware. Der Konzern gibt Zahlen über die verkauften Einheiten daher nur selten heraus.

Im Zuge der Übernahme von Activision Blizzard musste man offensichtlich aber Stückzahlen nennen. Mit der Angabe wollte man seine Argumentation untermauern, dass Xbox für PlayStation keine Bedrohung sei.

Demnach wurden bis Ende 2021 63,7 Millionen Xbox-Konsolen verkauft. Dagegen steht Sony mit 150 Millionen verkauften PlayStation.

Die Zahlen nannte man zuvor gegenüber der CMA, der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde, die ihre Bedenken bei der Übernahme äußerte. Microsoft hatte sich dazu mit deutlichen Worten geäußert.