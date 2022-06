Sonic Frontiers: Spielzeit liegt bei ca. 20 bis 30 Stunden

Autor:, in / Sonic Frontiers

Nachdem sich zuletzt Sonic Team Studio Head Takashi Iizuka zum Open-Zone-Konzept sowie der Fan-Kritik an Sonic Frontiers geäußert hatte, verriet nun Director Morio Kishimoto gegenüber IGN, dass Spieler mit einer durchschnittlichen Spielzeit von ca. 20 bis 30 Stunden rechnen dürfen.

Wer wirklich alles gesehen haben will, was das Spiel so zu bieten hat, darf mit der doppelten Spielzeit planen. Darin eingeschlossen auch das Aufleveln der verschiedenen Fähigkeiten des blauen Igels:

„Obwohl dies für einen Level-basierten Plattformer ungewöhnlich sein mag, haben wir uns entschieden, einen Fähigkeitsbaum und die Möglichkeit, Sonic aufzuleveln, zu implementieren.“

Eine der Fähigkeiten, die verbessert werden können ist Sonics Geschwindigkeit, welche durch ein Tachometer angezeigt wird. Insbesondere für Speedrunner, die laut Kishimoto auch in Sonic Frontiers auf ihre Kosten kommen sollen, ein wichtiger Aspekt:

„In früheren Titeln haben Sonic-Fans Time-Attacks für jede Stufe gemacht. Für Sonic Frontiers könnte es eine lustige Herausforderung sein, einen Speedrun für das gesamte Spiel zu absolvieren.“