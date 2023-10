RoboCop: Rogue City: Entscheidungen bestimmen den Spielverlauf

Als RoboCop müsst ihr in RoboCop: Rogue City mit euren Entscheidungen leben, denn diese bestimmen euren Spielverlauf.

Was für ein RoboCop werdet ihr sein? Der Ego-Shooter aus dem Hause NACON möchte euch einiges an Entscheidungsfreiheit bieten, um das herauszufinden. So können sich, je nachdem wie ihr euch verhaltet oder euren RoboCop mit Fähigkeiten versehen habt, die Missionen oder Herangehensweisen unterscheiden. Ebenso wird die Umwelt auf eure Taten reagieren, zum Beispiel mit Verständnis oder Ablehnung.

Insbesondere das Skill-System eröffnet euch verschiedene Möglichkeiten, einen Einsatz zu erledigen. Neben typischen Punkten wie Vitalitätswerten für mehr Lebenspunkte habt ihr die Option, euren Wert für „Psychologie“ zu steigern. Damit bekommt ihr in einem Verhör mehr Auswahloptionen.

Ein weiterer Aspekt ist euer Scanner, den ihr ebenfalls mit Punkten versehen dürft. So fallen euch an einem Tatort mehr Details auf, die vorher im Verborgenen lagen.

Durch verschiedenste Aufgaben könnt ihr abseits der Haupthandlung RoboCop so ganz nach euren Vorlieben entwickeln lassen. Wer noch kein Gameplay zum RoboCop: Rogue City gesehen hat, sollte sich unseren Bericht nicht entgehen lassen.

RoboCrop: Rogue City erscheint am 2. November für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC.

Vorbesteller erhalten Zugriff auf die blaue Version der Heldenrüstung aus RoboCop 2 und eine „Pitch Black“-Version der Auto-9-Waffe.

Kauft ihr die Alex Murphy Edition für 69,99 Euro, bekommt ihr Zugriff auf:

Die „OCP-Flinte“ als Zusatzwaffe

Die beschädigte Rüstung des Helden, die dem ersten RoboCop-Film entnommen ist (kosmetisch)

Die „Prototyp“-Version der Auto-9-Waffe (kosmetisch)

Frühzeitiger Zugang zum Spiel, 48 Stunden vor dem offiziellen Start

Das digitale Artbook mit 100 Seiten, Bildern und Kommentaren der Spielentwickler

Hier gibt es den Choices Matter Trailer zu sehen: