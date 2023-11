RoboCop: Rogue City: Actiongeladener Launch-Trailer veröffentlicht

NACON, Studio Teyon und Metro Goldwyn Mayer (MGM) geben bekannt, dass RoboCop: Rogue City ab heute für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich ist. Im Spiel schlüpfen Spieler in die ikonische Rüstung und versuchen, Unschuldige zu beschützen und das Gesetz aufrechtzuerhalten.

RoboCop: Rogue City wurde vom Entwicklungsstudio Teyon und dem Videospiel-Publisher NACON in Zusammenarbeit mit Metro Goldwyn Mayer (MGM) entwickelt und versetzt die Fans in den kybernetischen Körper von Alex Murphy alias RoboCop, der versucht, in den gefährlichen, von Verbrechen geprägten Straßen von Old Detroit für Gerechtigkeit zu sorgen.

Peter Weller, der ursprüngliche RoboCop-Darsteller, kehrt für RoboCop: Rogue City zum ersten Mal seit über 30 Jahren in seine ikonische Rolle zurück, in einer Originalgeschichte, die zwischen den Filmen RoboCop 2 und 3 spielt.

„Entschuldigen Sie, ich muss gehen. Irgendwo passiert ein Verbrechen.”

Spieler erkunden offene Bereiche und erfüllen Ihre Aufgaben nach dem eigenen Rechtsempfinden.

Das Auffinden von Beweisen, Verhöre und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung sind nur einige der täglichen Aufgaben als Polizeibeamter. Aber die Entscheidungen sind besser nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, denn sie können über das Schicksal der Bürger und das Ergebnis der Mission entscheiden.

„Komm ruhig, sonst wird es… Ärger geben.“

Bewaffnet mit seiner treuen Auto-9-Pistole oder einer der anderen 20 verfügbaren Waffen, seinen Ermittlungsfähigkeiten, dem eingebauten Scanner und freischaltbaren Fähigkeiten bekämpft RoboCop Mächte, die versuchen, die Stadt zu zerstören.

„Sie werden dich reparieren. Sie reparieren alles.“

Die Fähigkeiten von RoboCop verbessern sich im Laufe des Abenteuers je nach Spielstil, mit leichten RPG-Funktionen, einem Fertigkeitenbaum und einem umfangreichen Fortschrittssystem.

Nicht zu vergessen ist RoboCops Cyborg-Stärke, die Feinde im Nahkampf in Angst und Schrecken versetzt, sowie die Möglichkeit, die Umgebung zu seinem Vorteil zu nutzen, um ein echtes Gefühl für RoboCops Macht zu bekommen.

„Du bist dran, Creep.“

Die Stadt Detroit wurde von einer Reihe von Verbrechen heimgesucht und ein neuer Feind taucht auf, der die öffentliche Ordnung bedroht.

RoboCop stürzt sich in den Kampf, um ein dubioses Projekt zu untersuchen. Das Spiel bietet ein großes Comeback für ikonische Charaktere, wie seine treue Partnerin Anne Lewis, Sergeant Warren Reed und ED-209, RoboCops Roboter-Rivale.

Um euch noch ein bisschen einzuheizen, wurde ein passender RoboCop: Rogue City Launch-Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier anschauen könnt: