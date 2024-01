RoboCop: Rogue City: Entwicklungszeit betrug drei Jahre

Mit Terminator: Resistance und zuletzt RoboCop: Rogue City feierte Tayon größere Erfolge. Die Actionspiele des polnischen Entwicklers sind bei ebenso bei Kritikern als auch den Spielern gut angekommen.

Die Entwicklungszeit von RoboCop: Rogue City betrug drei Jahre, wie Game Director Piotr Łatocha in einem Interview mit Exputer erzählte.

Über den Erfolg des Spiels sagte er: „Wir sind begeistert, wie sehr die Leute dieses Spiel lieben. Wir haben auf Steam 95 % positive Bewertungen erhalten, was fantastisch ist, und das Spiel hatte einen erstaunlichen Launch, was die Verkäufe angeht. Also, was soll ich sagen? Wir sind überglücklich, dass sich die harte Arbeit gelohnt hat.“