Marble It Up! Ultra: Release-Termin kommt angerollt

Am 17. August 2023 erscheint mit Marble It Up! Ultra die Fortsetzung von Marble Blast Ultra, das sicher einige von euch noch von der Xbox 360-Konsole kennen.

Marble It Up! Ultra wird dabei nicht weniger herausfordernd als Marble Blast Ultra (Release: 23. Januar 2006) und der neue Teil legt noch einmal eine ordentliche Schippe oben drauf, damit ihr bloß keine ruhige Kugel schieben könnt. Das herausragende Merkmal von Marble It Up! Ultra ist der plattformübergreifende Multiplayer-Modus, der online mit 2 bis 10 Spielern gespielt werden kann.

Falls ihr euch der Kugel-Herausforderungen gewachsen fühlt, dann könnt ihr euch das Spiel jetzt mit einem Vorbestellerrabatt im Microsoft Store sichern:

Einen neuen Trailer gibt es hier zu sehen: