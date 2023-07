Marble It Up! Ultra: Murmel-Plattformspiel erscheint im August

Im August geht es rund! Das Murmel-Plattformspiel Marble It Up! Ultra will das ultimative Murmelerlebnis bieten. Eine Demo gibt es jetzt schon!

Ihr könnt euch auf ultimativen Murmelspaß freuen. Marble It Up! Ultra erscheint am 17. August für Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Steam (Steam Deck eingeschlossen) und Epic Store.

Eine umfangreiche Einzelspieler-Kampagne wartet darauf, entdeckt zu werden. Ihr müsst darin gefährliche Hindernisse überwinden, verrückte Pfade durchqueren, wechselnder Schwerkraft trotzen und hüpfende Böden bewältigen.

Weiter werden fünf Multiplayer-Modi für Abwechslung sorgen. Bildet Teams, um Edelsteine zu jagen, Tore zu schießen oder sogar Zombies zu entkommen. So beweist ihr euer Können und rollt euch zum Ruhm.

Der Aufstieg in den globalen Ranglisten und die Jagd nach Errungenschaften werden mit wöchentlichen Herausforderungen angefeuert. Die Level erhalten dabei jeweils neue Modifikatoren, so könnt ihr euch auf dem Weg zum Murmelmeister messen.

Daneben könnt ihr eine Sammlung verschiedener Murmeln, Hüte und versteckte Pfade freischalten. Sucht nach versteckten Trophäen, verdient Medaillen und spielt Online, um eure Sammlung zu erweitern.