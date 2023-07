SMITE: Charon begibt sich auf eine wilde Fahrt

Autor:, in / SMITE

Charon ist der neue Gott in SMITE Season of Souls. Einen Cinematic-Trailer gibt es hier zu sehen.

Im neuesten Update von SMITE geht es mit dem neuen Gott Charon auf eine wilde Fahrt − wortwörtlich, denn er fährt auf seinem legendären Boot in den Kampf!

Im Juni hat Charons Einfluss die Eroberungskarte in die griechische Unterwelt gestürzt und damit die Saison der Seelen eingeleitet. Jetzt ist der furchterregende Fährmann selbst gekommen, um Freund wie Feind zu ihrer letzten Ruhe zu geleiten.

In der griechischen Mythologie ist Charon der Fährmann − eine geisterhafte vermummte Gestalt, die die Seelen der Toten über den Fluss Styx in die Unterwelt führt. Kein Gott in SMITE kann Charon von seinem Boot zwingen. Auf diesem gleitet der neue Wächter stets über und durch das Schlachtfeld, während er sein großes Ruder für Grundangriffe benutzt.

Charon geht seiner ewigen Aufgabe mit größter Unerbittlichkeit nach: Die Seelen toter Sterblicher zu sammeln. Und so sammelt er auch in SMITE die Seelen gestorbener Diener ein. Ihre endgültige Bestimmung? Charons Basis, wo er sie abgibt und in Gesundheit umwandelt.

Charons Bindung zum Styx erlaubt es ihm, Seelen herauszupflücken und zu verschießen. Und es kommt noch besser: Er kann den gesamten Unterweltfluss beschwören, um eine gewaltige Flutwelle loszutreten. Der Styx kann dank seiner globalen Reichweite die gesamte Länge des Schlachtfelds umspülen − eine seltene Eigenschaft.

Als aggressiver Wächter kann Charon ordentlich Schaden anrichten, während er auf verschiedenste Weise Crowd Control realisiert, in dem er Gegner verstummen lässt, verlangsamt, verwurzelt oder sogar durch den Styx verängstigt. Seine empfohlenen Gegenstände sind unter anderem der Gladiatorenschild und der Stein der Bindung.

Bist du gut genug, um unter den ersten 10 Spielern zu sein, die mit Charon die Meisterstufe Diamant erreichen? Dann beeil dich und mach beim für alle offenen Community-Wettbewerb mit, der jetzt stattfindet, um dir den exklusiven Titel „Schnellläufer“ zu holen!