SMITE: Update mit Maman Brigitte

Das neueste Update Protector of the Dead für SMITE bringt euch die ungestüme Göttin des Voodoo-Pantheons: Maman Brigitte.

Für SMITE wurde das neueste Update Protector of the Dead veröffentlicht, in dem die ungestüme Göttin des Voodoo-Pantheons vorgestellt wird: Maman Brigitte.

Das neueste Ereignis im Spiel, das Festival der Geister, hat ebenfalls begonnen und ermöglicht es den Spielern, sechs Skins sowie ein Dutzend kostenlose Kosmetika freizuschalten.

Bereits im August, noch bevor sie das Schlachtfeld betreten hat, hat Maman Brigittes fröhlicher Einfluss die Eroberungskarte aus der Unterwelt in die Jahreszeit des Feierns versetzt. Jetzt ist sie endlich persönlich zu ihrer Gruppe gestoßen. Die Patch-Notes zum Update gibt es hier.

Unter den Gottheiten des Übergangs vom Leben in den Tod sticht Maman Brigitte durch ihre Leidenschaft, Unflätigkeit und den hingebungsvollen Schutz von Frauen hervor. Sie ist eine der Loa, der Voodoo-Gottheiten, so wie auch ihr Ehemann und SMITE-Magier Baron Samedi. Wenn auch beide für jeden Spaß zu haben sind, so nimmt sie doch ihre Verantwortung ernster.

In SMITE schließt sie sich dem Kampf mit Dolchen in der Hand, einer Tattoo-Schlange namens „Madame Reißzahn“, die von ihrem Arm springt, und einer mit Chili versetzte Rumflasche, die sie Feuer spucken lässt, an. Maman Brigitte schlitzt die Konkurrenz auf, flucht sie in Grund und Boden und trinkst sie unter den Tisch – nicht unbedingt in dieser Reihenfolge.

Was das Gameplay angeht, so ist sie eine Figur, wie sie nur alle 10 Jahre einmal vorkommt! Obwohl sie an sich eine (Nahkampf-)Magierin ist, wird sie wie eine Dschungelkämpferin gespielt und hat den Spielstil eines Assassinen. Somit ist Ao Guang von 2014 ihr einziger Vorgänger.

Anders als Assassinen teilt Maman Brigitte jedoch keinen direkten Explosionsschaden aus. Stattdessen baut sie bei ihrem Zielen Stapel von Seelenstacheln auf, bis sie ihre Seele absorbieren kann. Erst dann fügt sie enormen Schaden zu und vergrößert die nächsten Sekunden lang den Umfang ihrer Überkraft, sollte sie diese als Gnadenstoß einsetzen.

Maman Brigittes Bewegungsfertigkeit „Besitzergreifung“ sticht ebenfalls heraus, schließlich lässt diese sie in eine gegnerische Gottheit einfahren und einen Moment mit ihr reisen. Maman Brigitte ist eine herausfordernde Göttin und äußerst lohnenswert, wenn man sie richtig spielt. Probiert sie gleich heute aus.