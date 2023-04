SMITE: Maya-Gottheit und G.I. JOE-Crossover sorgen für Action

Die erste neue Maya-Gottheit in SMITE seit sechs Jahren ist da: Ix Chel! Bevor sie das Schlachtfeld der Götter betreten hat, sorgte Ix Chel in SMITE bereits für eine wundersame Revitalisierung der Eroberungskarte zum Start der Saison der Hoffnung im März.

Nun können alle Spieler die Weberin des Lichts endlich selbst spielen und ihre prismatische Magie aus erster Hand erleben.

Ix Chel gewinnt ihre Macht aus dem Verweben von Lichtfäden in allen Farben des Regenbogens. Ihre farbenprächtige Tracht ist mit traditionellen Ornamenten und Symbolen aus der Kultur der Maya verziert, ihr Kopfschmuck beinhaltet eine Darstellung Kukulkans. In SMITE ist sie eine Magierin mit hoher Reichweite, die hohen Schaden verursachen kann, während sie gleichzeitig Verbündete unterstützt.

Den Maya gilt sie – unter anderem – als Mondgöttin und so kann Ix Chel die Fertigkeit „Anrufung des Mondes“ einsetzen, um Gegner in die Luft zu schleudern. Man sagt, dass Ix Chel mit ihrer Spindel den Lauf des Universums lenkt und die formgebenden Elemente der Existenz miteinander verwebt, sodass aus Zerstörung Schöpfung wird – und umgekehrt. Ihre Überkraft lässt sie einen mächtigen Lichtstrahl beschwören, der gleichzeitig Verbündete heilen und Gegner schädigen kann. Ihre Fertigkeit „Regenbogeneinschlag“ fügt Gegnern Schaden zu, während sie Verbündete beschleunigt.

Das neue „G.I. JOE“-Crossover sorgt für explosive Action! Die Helden um G.I. JOE stellen sich ihren Erzfeinden von Cobra in einem Crossover, mit dem SMITE in dieser Hinsicht erneut neue Standards setzt.

Ab heute können SMITE-Spieler insgesamt sechs Skins freischalten, um die folgenden Charaktere des beliebten Franchise zu verkörpern:

Duke & Cobra Commander – Skins für Hou Yi

Snake Eyes & Storm Shadow – Skins für Susano

Scarlett & Baroness – Skins für Neith

Alle Skins verfügen über eigene Stimmenpakete und komplett neue visuelle Effekte für Fertigkeiten.

Mit G.I. JOE wird in SMITE eine weitere bekannte Marke von Hasbro in all ihrer nostalgischen Pracht zum Leben erweckt, natürlich nicht ohne einen frischen Anstrich und die gewohnt hohe Qualität in der Ausführung.

Das Crossover enthält Grafiken des bekannten DC-Comiczeichners Yanick Paquette (unter anderem Batman Inc., Wonder Woman: EARTH ONE, Swamp Thing) und ist ein Tribut an die Comics, Trickserien und Actionfiguren aller Generationen von G.I. JOE.

SMITE-Fans haben nun die Wahl, an wessen Seite sie kämpfen möchten – G.I. JOE oder Cobra? Die Skins sowie weitere im Rahmen des Crossovers SMITE x G.I. JOE erhältliche kosmetische Gegenstände sind zu Beginn des Events mit Rabatt erhältlich – sofort einloggen lohnt sich also!

Nicht unerwähnt bleiben soll an dieser Stelle, dass SMITE und seine Community kürzlich den monumentalen Meilenstein von insgesamt 40 Millionen registrierten Spielern erreicht haben – ein toller Grund zum Feiern im zehnten Jahr des Bestehens!

Und gefeiert wird nicht zu knapp: Schon seit Anfang April und noch bis Mai laufen im Spiel verschiedene Events, die Spieler mit zusätzlichen Belohnungen versorgen und beliebte Spielmodi aus der Vergangenheit wieder aufleben lassen.

Außerdem sind diverse Truhen – ganz sicher nicht zufällig – mit genau 40% Rabatt erhältlich.

„Das SMITE-Team möchte sich von Herzen bei allen Spielern für ihre Treue bedanken, ihr seid das Rückgrat der Community! Danke an 40 Millionen Spieler!“