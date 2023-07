Xbox Series X: Molyneux mit neuen Ideen, die es noch nie gab

Peter Molyneux hat eine ganze Generation von Spielen begleitet, Genres neu erfunden oder zumindest optimiert. Mit Populous entwickelte der Franzose erstmals eine Göttersimulation, welche eine große Fangemeinde aufgebaut hat.

Mit Theme Park erfand er das Genre der Park-Simulationen, die heute so viele weitere Ableger hat und zur Inspiration dient. Fable erfand sich von Spiel zu Spiel immer neu und begeisterte so immens, dass noch heute Fans auf Fable 4 sehnsüchtig warten.

Man könnte also sagen, Molyneux weiß, was er macht. Leider traf das auf seine letzten Projekte nicht immer zu. Nach seinem Verlassen des Ur-Fable-Studios Lionhead im Jahr 2012 waren seine Spiele nicht so erfolgreich wie seine Werke zuvor. Jedoch möchte der Entwickler mit einem neuen Titel, an alte Zeiten anknüpfen. In einem Interview mit GameReactor auf der letzten Gamelab-Konferenz in Barcelona äußerte er sich verhalten zu seinen Plänen.

„Früher habe ich einfach angefangen, euch über das ganze Spiel und das gesamte Spieldesign zu erzählen und warum es das brillanteste Spiel der Welt werden würde“, sagte Molyneux. „Das werde ich nicht tun.“

Molyneux möchte damit vermeiden, dass Spieler enttäuscht werden, da er in seiner Begeisterung und Vision oft Ideen geäußert hat, die seinerzeit mit dem Stand der Technik gar nicht umsetzbar waren. Vieles blieb eine Vision und Spieler beklagten sich über „leere Versprechungen“.

Das neue Projekt beschreibt er indes als „eine Fable-, Black & White- und Dungeon Keeper-Erfahrung“. Der Titel wird für Konsolen und den PC entwickelt, was nach mehr als zehn Jahren der erste Titel wieder aus seiner Hand für eine Konsole wäre. Den letzten Ausflug unternahm Molyneux mit Fable: The Journey 2012, welches über Lionhead Studios veröffentlicht wurde.

Molyneux bestätigte dazu: „Wir entwickeln gezielt auf PC und Konsole, vor allem, weil wir die Leistung brauchen. Dieses Spiel ist das erste Spiel, das ich seit Black & White wirklich programmiert habe – oder bei dem ich Programmierer war“, fuhr er fort. „Das macht es für mich zu etwas ganz Besonderem. Es hat sich weiterentwickelt und wir haben uns seit fast fünf Jahren mit Ideen dazu beschäftigt. Es liegt mir also sehr, sehr am Herzen.“

Unklar ist aktuell, ob das neue Spiel aus seiner Feder sich aus dem bereits 2019 angekündigten Projekt Legacy entwickelt, oder etwas Eigenständiges ist. Es bleibt also spannend, bis Peter Molyneux weitere Neuigkeiten zu seinem nächsten Werk präsentiert.