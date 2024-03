Marvel 1943: Rise of Hydra: Erster Story-Trailer voller Action

Zu Marvel 1943: Rise of Hydra wurde ein erster Story-Trailer voller Action veröffentlicht.

Skydance New Media und Marvel enthüllten heute auf dem State of Unreal Showcase von Epic Games einen neuen Story-Trailer zu Erster Story-Trailer voller Action.

Unter der Regie der preisgekrönten Autorin und Regisseurin Amy Hennig wird Marvel 1943: Rise of Hydra auf der Unreal Engine 5.4 entwickelt.

Ein neuer Trailer gibt den Fans einen kleinen Einblick in die originelle Geschichte, die die Spieler in ein Abenteuer des Zweiten Weltkriegs mit einem Ensemble von vier Helden führt, die an verschiedenen Stellen des Spiels spielbar sind.

Im Verlauf der Handlung des Spiels schlüpfen die Spieler in die Rolle von vier zentralen Charakteren: dem jungen Steve Rogers, auch bekannt als Captain America; Azzuri, T’Challas Großvater und der Black Panther aus dem Zweiten Weltkrieg; Gabriel Jones, ein US-Soldat und Mitglied der Howling Commandos; und Nanali, eine wakandanische Spionin, die im besetzten Paris lebt.

Marvel 1943: Rise of Hydra soll im Jahr 2025 erscheinen.