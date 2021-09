Meine Freundin Peppa Pig: Spiel zur TV-Show startet im Oktober

Autor:, in / Meine Freundin Peppa Pig

Meine Freundin Peppa Pig bringt die beliebte Vorschulkinder-Serie ab dem 22. Oktober in Videospiel-Form auf Konsolen und PC.

Wie Entwickler Outright Games via Twitter mitgeteilt hat, wird das auf der beliebten Vorschulkinder-Serie Peppa Pig basierende Videospiel Meine Freundin Peppa Pig am 22. Oktober 2021 für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erscheinen.

Was genau euch in Meine Freundin Peppa Pig erwartet erfahrt ihr hier.