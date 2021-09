Call of Duty: Warzone: Pazifik-Karte erscheint in diesem Jahr

Activision hat offiziell bekannt gegeben, dass noch in diesem Jahr eine neue Call of Duty: Warzone Pazifik-Karte veröffentlicht wird.

Call of Duty: Warzone verschlägt es noch in diesem Jahr in den Pazifik. Mit dabei sind sogar nutzbare Palmen-Emojis. Weiter geht es mit zeitlich begrenzten Spielmodi, Community-Events und neuen Spiellisten.

PC-Spieler können sich dazu über ein neues PC-Anti-Cheat-System freuen, das Cheatern ein für allemal den Garaus machen soll.

Die Entwickler geben bekannt: „Raven Software ist stolz darauf, in Zusammenarbeit mit den Partnerstudios Sledgehammer Games, Beenox, High Moon Studios und Toys for Bob bestätigen zu können, dass Warzone noch in diesem Jahr nach der Veröffentlichung von Call of Duty: Vanguard eine neue Karte erhalten wird, die im Pazifik spielt. Die Pazifik-Karte wird eine völlig neue Insel-Spielwelt bieten, die von Grund auf neu erschaffen wurde, komplett mit allen neuen Sehenswürdigkeiten. Seid ihr bereit, die üppigen Landschaften, die felsigen Klippen und andere noch nicht enthüllte Gebiete zu durchqueren, die alle auf dieser weitläufigen Insel liegen?“

Weitere Details:

Hier gibt es einen kleinen Vorgeschmack:

🌴We are going to THE PACIFIC🌴

A new #Warzone map will launch later this year!

More to come soon…pack sunscreen. pic.twitter.com/BWE6Ik7KHA

— Call of Duty (@CallofDuty) September 7, 2021