Meine Freundin Peppa Pig: Spiel zur Vorschulkinder-TV-Show angekündigt

BANDAI NAMCO Entertainment Europe und Outright Games kündigen in Zusammenarbeit mit Hasbro das neue Abenteuer-Videospiel Meine Freundin Peppa Pig an.

Basierend auf der weltweit meistgestreamten Vorschulkinder-TV-Show von eOne, dem globalen Unterhaltungsstudio von Hasbro, wird das neue Spiel diesen Herbst auf Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One (digital) und PC (digital) erscheinen.

Als neuester Charakter in Peppa Pigs Welt können die Spieler ihren ganz eigenen Tier-Avatar erstellen, um zusammen mit Peppa zu spielen und ikonische Orte aus der TV-Show zu besuchen, darunter den Strand, die kühlen Snowy Mountains, Peppas Haus und sogar Potato City.

Das Spiel lädt dazu ein sich auf ein einzigartiges Abenteuer zu begeben und mit beliebten Charakteren aus Peppas Welt zu interagieren.

Es ist möglich mit George und Mummy Pig in Peppas Haus zu spielen und zum Beispiel Daddy Pig bei der Suche nach seiner verlorenen Brille zu helfen oder gemeinsam in schlammige Pfützen zu springen. Was auch immer in der Geschichte passiert, liegt im Ermessen der Spielerinnen und Spieler.

Peppa Pig ist rund um den Globus beliebt und Outright Games freut sich, ankündigen zu können, dass ihr neues Spiel vollständig lokalisierte Sprachaufnahmen in Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, brasilianischem Portugiesisch, Niederländisch, Russisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch und Finnisch enthalten wird.

Peppa Pig wurde erstmals 2004 auf den Bildschirmen ausgestrahlt und hat sich seitdem zur Königin der Vorschule entwickelt. Peppa wird in über 180 Ländern ausgestrahlt, ist die meistgestreamte Vorschulsendung für Kinder weltweit und die Nummer eins auf YouTube. Diese umfassende Präsenz führt zu einem phänomenalen Erfolg im Einzelhandel, bei Events, Spielen und Musik.

Key Features