Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots: Lief auf Xbox 360 einst wunderschön und flüssig

Während der Entwicklung lief Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots auf Xbox 360 einst wunderschön und flüssig.

Als Konami im Jahr 2008 Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots für die PlayStation 3 veröffentlichte, schauten Spieler auf Xbox 360 sprichwörtlich in die Röhre, denn für die Microsoft-Konsole erschien das Spiel damals nicht.

Dabei lief das Stealth-Actionspiel offenbar richtig gut auf der damaligen Hardware. Das erzählt Ryan Payton, der Assistant Producer des Spiels im Buch „The Ultimate History of Video Games Vol 2“.

Im Buch erzählte Payton: „Obwohl meine Kollegen mit der Entwicklung auf der PS3 sehr unzufrieden waren, waren die meisten von ihnen immer noch eingefleischte Sony-Fans und waren nicht dafür, Ressourcen für einen solchen Test auszugeben.“ „Sie glaubten, dass Metal Gear Solid 4 auf Microsofts älterer und minderwertiger Hardware furchtbar aussehen und laufen würde.“ „Eines schicksalhaften Tages veranstaltete das Konami R&D Team ein Meeting, bei dem wir die Früchte ihrer Arbeit zu sehen bekamen – Metal Gear Solid 4 lief wunderschön und flüssig auf einer Xbox 360.“

Payton behauptet auch, dass es gar keine Vereinbarungen über eine Exklusivität mit PlayStation gegeben habe. Die Entscheidung soll auf das verwendete Disc-Format der Xbox-Konsole zurückzuführen sein.

Dennoch wurde das oben erwähnte Treffen von Konami veranstaltet, wobei das Spiel dann eben gut auf der Xbox 360 lief.

Schlussendlich war Konami aber wegen der verschiedenen Disc-Formate nicht bereit, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots auf die Xbox zu bringen. Denn die BD-ROM-Discs der PS3 haben eine Speicherkapazität von bis zu 54 GB. Die DVD-ROM-Discs der 360 nur bis zu 8,3 GB. Das Spiel auf viele Discs zu verteilen, wollte Konami nicht.