Microsoft Flight Simulator 2024: Offizieller Trailer vom Xbox Games Showcase 2024

Ende des Jahres schlagen die Herzen all jener wieder höher, die sich dem Leben unter den Wolken verbunden fühlen. Der Microsoft Flight Simulator 2024 wirft seine Schatten voraus und das während des Xbox Games Showcase 2024 mit einem beeindruckenden neuen Trailer.

Die Rede ist vom bislang ambitioniertesten Flugsimulator für den privaten Endnutzer, bei dem die neuesten Technologien in die Entwicklungen eingeflossen sind. Realistische Wolken, starke Grafiken und realitätsgetreue Simulationen sind es, die euch erwarten, wenn der Microsoft Flight Simulator 2024 Ende des Jahres für PC Xbox Series X|S und via Steam erscheint. Zudem wird er ab Day One im Game Pass für Konsolen und PC sowie in der Cloud enthalten sein.