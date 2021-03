Microsoft Rewards: Einsteiger-Guide und Anleitung für Punktesammler – UPDATE 4

In diesem Einsteiger Guide zeigen wir euch in einer Anleitung, wie ihr ganz einfach mit dem Sammeln der Microsoft Rewards Points startet.

Mit dem Rewards Programm und den Xbox Game Pass Quests hat Microsoft eine einfache Möglichkeit erschaffen, wie Spieler durch ihr tägliches Tun Punkte sammeln können.

Selbstverständlich nicht nur Spieler – jeder kann auch ohne eine Xbox zu Hause zu haben, nebenbei Rewards Points anhäufen, die dann eingetauscht werden können in Gewinnspiele, Hardware, Xbox LIVE Guthaben, Xbox Game Pass Abonnements und vieles mehr.

Wie ihr alle bereits wisst, versorgen wir euch regelmäßig mit den neuesten Rewards- und Game Pass Quests, damit ihr den Überblick behaltet und als kleine Erinnerung an die Vergesslichen. Oft schreiben Xboxdynasty User in den Kommentaren, dass ihnen alleine die schiere Übersicht der To-do-Liste Kopfschmerzen bereitet. Das wollen wir mit diesem kleinen Guide ändern!

Kopfschmerzen Ade!

Zuerst solltet ihr euch bei Microsoft.com anmelden. Hier seht ihr schon, welche zahlreichen Möglichkeiten es täglich nur durch das Suchen auf Bing bzw. Microsoft Edge gibt. Durch die Desktop-Suche erhaltet ihr täglich 90 Punkte plus 12 Bonus Points für 30 Suchvorgänge. Dazu einfach durch die Nachrichten auf der Startseite klicken.

Dazu gesellt sich das Daily Set mit 3 Aufgaben und bis zu 50 Punkten. Relativ neu ist das 50-Punkte-Quiz, dann sind es 70 Punkte. Alle 10 Tage – vorausgesetzt ist Regelmäßigkeit! – gibt es dann 150 Points als Belohnung. Jetzt nur noch die täglichen Aktivitäten mit durchschnittlich 30 Punkten durchklicken.

Legt ihr noch Microsoft Edge als Haupt-Browser auf eurem Smartphone fest, gibt es für 20 tägliche, mobile Suchvorgänge noch einmal 60 Rewards Points. Unser Trick: Wir tippen 20-mal „L“ hintereinander ein, weil dieser Buchstabe näher an der Suchen Taste ist.

Gehen wir von 30 Tagen aus sind das insgesamt mindestens 7.710 Microsoft Rewards Points für maximal 5 Minuten „Arbeit“. Und das ist noch längst nicht alles für einen Monat!

Microsoft Rewards App auf der Xbox

In der Rewards-App auf eurer Xbox gibt es zuerst einmal die Prämien der Woche Punkte Karte, mit der ihr wöchentlich 100 Rewards Points sammelt. Hier müsst ihr 3 verschiedene Aufgaben erfüllen, wie z.B. Erfolge erzielen oder Suchvorgänge auf Bing erledigen (siehe oben). Hört sich doof an? Der Clou daran ist, 10 Wochen in eurer Glücksserie bzw. Streak zu bleiben, um am Ende 2.500 Punkte als Belohnung zu bekommen.

Zusätzlich könnt ihr durch das Erzielen von Achievements in euren Spielen täglich 50 Punkte bekommen. Dazu kommt regelmäßig unregelmäßig der Schatz der Woche mit 100 Points, wechselnde Punch Cards für Spiele oder Filme aus dem Xbox Store und zusätzlich mehrere, einfache 5-Punkte-Aktivitäten.

Gehen wir hier wieder von 30 Tagen aus, sind das in etwa 2.000 Microsoft Rewards Points.

Microsoft Rewards mit dem Xbox Game Pass

Xbox Game Pass Abonnenten haben noch die Möglichkeit, täglich, wöchentlich und monatlich Punkte zu sammeln – einfach nur mit eurem liebsten Hobby: Spielen und Zocken!

Tägliche Xbox Game Pass Quests

Spielt einfach ein beliebiges Xbox Game Pass Spiel. Dazu müsst ihr das Game nur starten – fertig. Das Starten der Xbox Game Pass-App auf eurem Smartphone ist wohl aus dem Programm genommen worden, wegen Unzuverlässigkeit.

Wöchentliche Xbox Game Pass Quests

Hier müsst ihr meistens relativ einfache Dinge tun, wie Erfolge erzielen, Spiele starten und/oder bestimmte Vorgaben dort erledigen oder tägliche Quests absolvieren. Und ganz wichtig: Mit den Wochen-Quests erreicht ihr das wesentliche Ziel: den monatlichen Quest Abschluss für 1.000 Microsoft Rewards Points!

Monatliche Xbox Game Pass Quests

Hier summieren sich tägliche und wöchentliche Aufgaben und ihr bekommt für das Abschließen dieser Quests noch einmal Microsoft Rewards Points. Zusätzlich könnt ihr in bestimmten Spielen vorgegebene Aktivitäten absolvieren, die mit relativ vielen Punkten belohnt werden.

Rechnen wir weiter: in einem Monat gibt es bis zu 2.000 Microsoft Rewards Points.

Ein Monat voller Microsoft Rewards Points

Alleine durch unser wundervolles Hobby können in einem einzigen Monat ganz nebenbei in etwa 11.710 Microsoft Rewards Points gesammelt werden. Das hört sich nicht unbedingt nach viel an, aber Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. Und weil die Zeit meistens verfliegt, sind plötzlich genug Punkte auf eurem Konto, um euch z.B. den nächsten DLC zu einem eurer Lieblings-Spiele zu kaufen, wenn ihr die Points in Xbox Guthaben eintauscht.

Als Jahresbilanz gesehen, kommt durch die dazukommenden extra Punkte durch 10-Tage-Streaks und 10-Wochen-Glücksserien eine ansehnliche Summe zusammen.

Platz für Vorschläge

Sollte uns irgendetwas entgangen sein, das wir in diesem Guide nicht berücksichtigt haben, dann schreibt das gerne in die Kommentare oder auch via Privatnachricht an die Autorin. Wir werden dann mit Updates diesen Leitfaden auf dem neuesten Stand halten.

UPDATE

Punkte verschenken oder schenken lassen

Seid ihr auf Microsoft.com/rewards, könnt ihr im Reiter Community eine Familie hinzufügen und in einem Monat bis zu 5.000 Microsoft Rewards Points verschenken oder euch schenken lassen. Danke für den Hinweis an Hey Iceman!

UPDATE 2

Das Starten der mobilen Xbox Game Pass App wird wieder als tägliche Quest gezählt.

UPDATE 3

Die Microsoft Rewards-App auf eurer Xbox beschert euch nicht nur mit dem „Schatz der Woche“ 100 Punkte, sondern jetzt auch mit „Ein Geschenk für dich“.

UPDATE 4

Die täglichen Bing-Suchen und Aufgaben aus Mircosoft Rewards kann man automatisch erledigen lassen. In Chrome gibt es die Chrome Extension ABS. Diese simuliert ein Edge-Browser und ein mobiler Browser zu sein, und nutzt zufällige Suchbegriffe um dort die Punkte zu den Suchen abzugreifen. Außerdem öffnet sie die täglichen Aufgaben und beantwortet auch die Quizze automatisch (Sie wählt zufällig Werte aus, bis es passt. Nur beim den Dies oder Das Aufgaben, bekommt man deshalb nicht alle Punkte). Man muss also eigentlich nur noch zwei Klicks machen und ein bisschen warten bis alles durchgelaufen ist.

Man kann aber auch einen täglichen Wecker setzen, dann passiert alles komplett automatisch, solange zu diesem Zeitpunkt Chrome geöffnet ist.

Hier ist der Link zur Chrome Extension und für alle, die auf Firefox unterwegs sind gibt es ebenfalls eine entsprechende Extension.

Ein herzliches Dankeschön für den Tipp an unseren User SquashIngwer!