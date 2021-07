Xbox Game Studios: Mehr AAA-Singleplayer-Spiele als jemals zuvor in Entwicklung

Laut Phil Spencer sind Story getriebene AAA-Singelplayer-Spiele in letzter Zeit etwas auf das man sich stärker konzentriert und dass Microsoft derzeit wahrscheinlich mehr von dieser Art von Spielen entwickelt als jemals zuvor.

Zudem deutete er an, dass Xbox in neue und risikoreiche Dinge investieren wird, um neue exklusive Spiele zu produzieren.

„Ich denke, wir entwickeln jetzt wahrscheinlich mehr davon als jemals zuvor in der Geschichte von Xbox“, sagte Spencer in einem Interview mit The Guardian.

Dazu erwähnte Phil: „Die Plattformbetreiber, egal ob es sich bei der Plattform um ein Abonnement, Hardware oder einen Store handelt, investieren aktiv in neue und wahrscheinlich risikoreichere Dinge, weil wir, wenn es funktioniert, einen Wert daraus ziehen, Spieler in das Ökosystem zu bringen.“