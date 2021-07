Forza Horizon 5: Hörbare Tuning-Upgrades demonstriert

Autor:, in / Forza Horizon 5

In einem Video demonstriert Playground Games die hörbaren Tuning-Upgrades in Forza Horizon 5.

Playground Games gibt allen Forza Horizon-Fans ganz schön was auf die Ohren und will im neuen Teil die Messlatte noch einmal gehörig nach oben befördern. Zahlreiche Verbesserungen und Anpassungen wurden in Forza Horizon 5 vorgenommen, um den Fans ein unbeschreibliches Erlebnis zu bieten.

