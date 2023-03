Mika and the Witch’s Mountain: Fliegender Lieferdienst startet im neuen Trailer durch

Im neuen Trailer zu Mika and The Witch’s Mountain liefert eine Hexe Pakete aus und lernt dabei die Bewohner kennen.

Entwickler und Publisher Chibig kündigte bereits im Februar Mika and The Witch’s Mountain für Xbox, PlayStation, Nintendo und PC an. In einer Mischung aus Adventure und Rollenspiel müssen Spieler als junge Hexe Pakete auf dem Besen an ihre Freunde ausliefern.

Trefft Mika, eine angehende Hexe, deren Kräfte schon halb ausgebildet sind. Um ihr Training abzuschließen, muss sie den Menschen im Ort helfen, die am Fuße des Berges leben, und ihnen auf ihrem Zauberbesen Pakete bringen.

Spieler helfen Mika dabei, sich ihre Sporen zu verdienen, während sie über die Insel streift und mit jeder Zustellung ein Upgrade verdient. Auf ihren Routen werden Spieler im Ort auf ulkige Charaktere stoßen und sie kennenlernen. Doch es ist auch Vorsicht geboten. Denn, Fliegen kann auch gefährliche sein und Pakete nehmen beim Transport können beschädigt werden.

Features

Liebevoll gestaltete Sandboxwelt, die Spieler auf ihrem Besen erkunden.

Spieler schützen Pakete vor den Elementen, während sie über die Insel fliegen.

Lernt alle Dorfbewohner kennen und erfahrt bei jeder Zustellung eine neue Geschichte.

Eine herzerwärmende Geschichte über das Erwachsenwerden und dem Finden des eigenen Weges.

Ein kurzes, auf die Erzählung setzendes Spiel mit genug Geheimnissen, um immer weiterspielen zu wollen.

Auf dem Future Games Show Spring Showcase zeigte der Entwickler jetzt einen neuen Trailer zu Mika and The Witch’s Mountain.