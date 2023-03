Xbox Store: Diese Spiele erscheinen in der neuen Woche KW13/2023

Autor:, in / Xbox Store

In der neuen Woche erscheinen folgende Spiele für Xbox One und Xbox Series X|S.

Runbeam Galactic (Optimiert für Xbox Series X|S) – 27. März 2023

Runbeam Galactic im Microsoft Store kaufen.

Kingdom Rush Frontiers (Xbox Play Anywhere) – 28. März 2023

Kingdom Rush Frontiers für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

MLB The Show 23 (Xbox Game Pass / Optimiert für Xbox Series X|S) – 28. März 2023

MLB The Show 23 im Microsoft Store vorbestellen:

Sifu (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 28. März 2023

Sifu für 39,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Dredge (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 29. März 2023

Dredge für 24,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Lunark (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 29. März 2023

Lunark für reduzierte 17,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 19,99 Euro)

Palindrome Syndrome: Escape Room (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 29. März 2023

Palindrome Syndrome: Escape Room für reduzierte 7,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 9,99 Euro)

Pirates Outlaws – 29. März 2023

Pirates Outlaws im Microsoft Store kaufen.

Saga of Sins (Optimiert für Xbox Series X|S) – 29. März 2023

Saga of Sins für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Tales of the Neon Sea – 29. März 2023

Tales of the Neon Sea für 19,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Aery – Calm Mind 3 – 30. März 2023

Aery – Calm Mind 3 für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Formula Retro Racing – World Tour – 30. März 2023

Formula Retro Racing – World Tour für 20,49 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Guns N’ Runs – 30. März 2023

Guns N’ Runs für 11,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Infinite Guitars (Xbox Game Pass) – 30. März 2023

The Last Worker (Optimiert für Xbox Series X|S) – 30. März 2023

The Last Worker im Microsoft Store kaufen.

Rally Rock ‘N Racing (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Xbox Play Anywhere) – 30. März 2023

Rally Rock ‘N Racing für 9,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Shukuchi Ninja (Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery) – 31. März 2023

Shukuchi Ninja für reduzierte 3,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen. (Regulärer Preis: 4,99 Euro)