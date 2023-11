In diesem Video könnt ihr euch Gameplay aus dem Xbox Game Pass-Spiel Mineko’s Night Market auf der Xbox Series X anschauen.

Entdeckt mit Mineko in „Mineko’s Night Market“ ein neues Zuhause in einer Stadt voller Geheimnisse. Kümmert euch um tägliche Aktivitäten, stellt Gegenstände her, die ihr dann im wöchentlichen Nachtmarkt verkaufen könnt.

Gebt dem angeschlagenem Dorf seinen alten Glanz zurück und erfahrt mehr über die Sonnenkatze Nikko. Es ist ein Spiel, das die japanische Kultur zelebriert und gleichzeitig eine wundervolle Erzählung über Liebe, Tradition und viele Katzen erzählt.

Mineko’s Night Market | Gib dem Dorf seinen alten Glanz Zurück

Mineko’s Night Market ist für 19,99 EUR im Microsoft Store erhältlich und im Xbox Game Pass enthalten.

Hat euch das Video gefallen? Dann hinterlasst einen Daumen nach oben, teilt das Video und abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal. Aktiviert ihr zusätzlich die Glocke, werdet ihr sofort benachrichtigt, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.