Mobile-Gaming: Neues Monster Hunter für Mobilgeräte angekündigt

Capcom und TiMi kündigen an, dass sie gemeinsam ein Monster Hunter-Mobilespiel entwickeln. Der Titel soll die Jagd-Action der Serie nachempfinden und gleichzeitig eine neue Erfahrung für Mobilgeräte bieten.

Diese erste Kooperation zwischen TiMi und Capcom bringt Monster Hunter auf neue Plattformen und lässt Fans so spielen, wie sie es sich wünschen, überall und jederzeit.

Weitere Informationen sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Die Monster Hunter-Reihe besteht aus Jagd-Action-Spielen, in denen Spieler gegen gigantische Monster in wunderschönen, natürlichen Umgebungen antreten. Die Reihe hat ein neues Genre geschaffen, in dem Spieler mit Freunden zusammenarbeiten, um zu jagen. Es ist zu einer von Capcoms beliebtesten Reihen herangewachsen und hat bis September 2022 weltweit mehr als 88 Millionen Einheiten verkauft.