Monster Boy and the Cursed Kingdom: 4K mit 120 FPS Xbox Series X|S-Upgrade erscheint am Dienstag

Autor:, in / Monster Boy and the Cursed Kingdom

Das Spiel Monster Boy and the Cursed Kingdom erhält am Dienstag ein 4K mit 120 FPS Xbox Series X|S-Upgrade.

Die Ankündigung eines 4K und 120 FPS-Upgrades für das Action-Adventure Monster Boy and the Cursed Kingdom liegt mit September 2020 schon eine ganze Weile zurück.

Doch heute kündigt der Publisher FDG Entertainment an, dass sich das Upgrade aktuell in der Zertifizierung befindet und voraussichtlich am Dienstag, um 14:00 Uhr als Spielupdate bereitstehen wird.

Auf Xbox Series X wird Monster Boy and the Cursed Kingdom dann in nativer 4K-Auflösung und 120 FPs spielbar sein. Auf der Xbox Series S sind die 120 FPS bei einer Auflösung von 1080p möglich und ansonsten in 4K und 60 FPS.