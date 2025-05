Moon Studios: Finanzielle Krise: No Rest for the Wicked könnte das letzte Spiel sein

Moon Studios steckt in Schwierigkeiten und No Rest for the Wicked könnte das letzte Spiel sein!

Dunkle Wolken ziehen über Moon Studios auf, dem gefeierten Entwickler hinter Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps.

Laut aktuellen Berichten steht das Studio unter massivem finanziellem Druck – und das gerade einmal kurz nach dem Release seines neuesten Spiels No Rest for the Wicked. Interne Quellen deuten sogar an, dass es sich dabei um das letzte Spiel des Studios handeln könnte.

Grund für die prekäre Lage ist unter anderem ein massives Review-Bombing, das kurz nach Veröffentlichung des Spiels einsetzte. Auf Plattformen wie Steam hagelte es in kürzester Zeit eine Vielzahl negativer Bewertungen – teilweise gezielt organisiert, um die Sichtbarkeit und Wahrnehmung des Spiels negativ zu beeinflussen. Die Folgen sind gravierend: Trotz vielversprechender Ansätze und solider Spielerzahlen blieb der kommerzielle Erfolg bislang deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Für Moon Studios ist dies besonders bitter. Nach dem Erfolg der Ori-Spiele galt das Team als eines der vielversprechendsten unabhängigen Studios im Action-Adventure-Genre. No Rest for the Wicked war ein ambitionierter Schritt in eine neue, düstere Richtung – sowohl künstlerisch als auch mechanisch. Dass gerade dieses Projekt zur möglichen letzten Veröffentlichung wird, unterstreicht die mögliche Tragweite der Situation.

Ob das Studio sich noch retten kann, ist ungewiss. Klar ist jedoch: Wenn No Rest for the Wicked nicht bald wirtschaftlich Fuß fasst, könnte ein weiteres kreatives Licht der Indie-Szene erlöschen.