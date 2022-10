Mount & Blade II: Bannerlord: Gameplay-Videos zeigen die ersten Minuten vom Sandbox-Action-Strategie Spiel

Schaut euch jetzt neue Spielszenen aus Mount and Blade II: Bannerlord an und verschafft euch einen weiteren Eindruck vom Spiel.

Mit Mount & Blade II: Bannerlord erscheint der Nachfolger des beliebten Mount & Blade: Warband. Bannerlord ist als Prequel zu Warband angelegt und spielt 200 Jahre vor dem Calradia.

Es liegt nun an euch, euren Helden zu Ruhm und Ehre zu führen. Dabei könnt ihr das Aussehen eures Helden selbst bestimmen und euch einem von 6 verschiedenen Völkern anschließen. Betreibt Handel, absolviert Quest und kämpft in epischen Schlachten.

Heiratet und gründet einen Clan, um euch in Mount and Blade II: Bannerlord einen Namen zu machen.

Das Königreich ist sehr groß und ihr werdet viele Stunden damit verbringen euch am Leben zu halten und euch ein Vermächtnis aufzubauen.

Doch das ist nicht alles, auch viele kleine Sachen machen das Spiel lohnenswert wie z.B. Minispiele und Arena Kämpfe lassen euch Abseits der Schlachten und Quests weitere Stunden verbringen.

Der Charakter-Editor:

Die Reise beginnt:

Die ersten Quests und Kämpfe:

Wir kämpfen in der Arena:

Mount & Blade II: Bannerlord ist ab dem 25.10.2022 für 44,99 Euro erhältlich und kann im Microsoft Store vorbestellt werden.

