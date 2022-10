Mount & Blade II: Bannerlord: Sandbox-Rollenspiel für Xbox erhältlich

Mount & Blade II Bannerlord, das gefeierte Sandbox-Rollenspiel von TaleWorlds Entertainment, erscheint heute für Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Xbox One X und Xbox One S. In Japan wird die PlayStation-Version des Spiels am 10. November veröffentlicht. Das Spiel geht auch offiziell auf dem PC in den Full Release über, wo es seit März 2020 im Steam Early Access lief.

