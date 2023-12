Mouse: Neues Gameplay aus dem Zeichentrick-Shooter

Entwickler Fumi Games wird den Grandboomer-Shooter Mouse im Jahr 2025 zunächst für den PC veröffentlichen. Weitere Details, einschließlich des genauen Veröffentlichungsdatums und Informationen über andere Plattformen, werden nächstes Jahr bekannt gegeben.

Mouse ist ein düsterer FPS-Shooter im Noir-Stil, der von klassischen Zeichentrickfilmen aus den 1930er Jahren inspiriert ist. Er verfügt über einen einzigartigen visuellen Stil mit dem Charme der Gummischlauch-Animation der damaligen Zeit und versetzt die Spieler in die nostalgische Ära der frühen Zeichentrickfilme.

Schlüpft in die Rolle eines Privatdetektivs, der sich in einer Noir-Stadt bewegt, in der es von Gangs, Mobs und dunklen Gestalten wimmelt. Macht euch auf die Suche nach Gerechtigkeit in einer Noir-Stadt, die von Chaos, Korruption und pulsierender Energie geprägt ist, und nutzt ein vielfältiges Arsenal an Waffen, Power-Ups und Sprengstoffen, um die Übernahme durch korrupte Politiker zu vereiteln.

Die spielerischen Waffen und die unverwechselbare Gesundheitsanzeige, gepaart mit Gegnern, die sich wie Zeichentrickfiguren verhalten, verleihen dem traditionellen FPS-Gameplay eine unbeschwerte Note.

„Mouse ist unglaublich wichtig für uns – deshalb wollten wir sicherstellen, dass Mouse alle Erwartungen erfüllt. Wir wollten ein Spiel entwickeln, das unsere Liebe zu Animationen und Shootern vereint. Wir sind sehr daran interessiert, eng mit unserer Community zusammenzuarbeiten, um ein Spiel zu entwickeln, das die Spieler wirklich anspricht. Mit dem Fortschreiten der Entwicklung werden wir, wann immer möglich, weitere Details bekannt geben. Aber in der Zwischenzeit solltet ihr wissen, dass unser engagiertes und talentiertes Team hart daran arbeitet, euch den besten Grandboomer-Cartoon-Shooter aller Zeiten zu liefern,“ sagt Mateusz Michalak, CEO von Fumi Games.

Obwohl sich das Spiel in einer frühen Entwicklungsphase befindet und noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, konnte Fumi Games die Vorfreude auf die Zukunft nicht unterdrücken und wollte diese Neuigkeiten jetzt mitteilen, um die Begeisterung auszudrücken und der Community zu versichern, dass sie auf das Feedback und die Stimmen achten werden.