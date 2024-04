Mouse: Gameplay-Teaser zeigt Enterhaken und mehr

Autor:, in / Mouse

PlaySide Publishing hat in Zusammenarbeit mit Fumi Games den neuesten Gameplay-Teaser für den kommenden First-Person-Shooter Mouse im Stil der 1930er-Jahre und mit Cartoon-Einflüssen veröffentlicht.

Der neueste Gameplay-Trailer, der im Rahmen des Triple-i Initiative Showcase gezeigt wird, zeigt einige der brandneuen und verbesserten Gameplay-Mechaniken, die sich in der Entwicklung befinden, darunter:

Greifhaken: Ermöglicht die Befestigung an bestimmten Punkten für schnelle Bewegungen und Querbewegungen.

Ermöglicht die Befestigung an bestimmten Punkten für schnelle Bewegungen und Querbewegungen. Hubschrauber: Verringert die Abstiegsgeschwindigkeit und erleichtert ausgedehnte Querungen in der Luft.

Verringert die Abstiegsgeschwindigkeit und erleichtert ausgedehnte Querungen in der Luft. PowerUp Spinat: Wird verwendet, um das Nahkampf-Gameplay zu erweitern und zu verbessern.

Mateusz Michalak, CEO von Fumi Games, sagte: „Mouse ist für uns alle hier bei Fumi Games unglaublich wichtig, und wir haben uns verpflichtet, dafür zu sorgen, dass es den Erwartungen gerecht wird. Unser Ziel war es schon immer, ein Spiel zu entwickeln, das unsere Leidenschaft für Animationen mit unserer Leidenschaft für Ego-Shooter verbindet.“ „Wir sind fest entschlossen, eng mit der Mouse -Community zusammenzuarbeiten, um ein Spiel zu entwickeln, das die Spieler wirklich anspricht. Wir werden – wann immer möglich – weitere Details bekannt geben, wenn die Entwicklung voranschreitet. Unser Partner PlaySide und unser engagiertes und talentiertes Team arbeiten hart daran, euch den besten Grandboomer-Cartoon-Shooter aller Zeiten zu liefern!“

Mouse, das 2023 angekündigt wurde und 2025 auf den Markt kommen soll, besticht durch einen einzigartigen visuellen Stil, der vom Charme der Gummischlauch-Animation der 1930er Jahre inspiriert ist und die Spieler in die nostalgische Ära der frühen Cartoons versetzt.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Privatdetektivs, der sich in einer Noir-Stadt bewegt, in der es von gewalttätigen Mafiosi und einer Vielzahl von Figuren aus dem kriminellen Milieu wimmelt.

Sucht in einer Stadt voller Korruption und Chaos nach Gerechtigkeit. Nutzt ein vielfältiges Arsenal an Waffen, Power-Ups und Sprengstoff, um die Übernahmeambitionen korrupter Politiker zu vereiteln. Die verspielten Waffen, die einzigartig animierte Benutzeroberfläche und das von Cartoons inspirierte Verhalten der Feinde verleihen dem FPS-Genre eine fröhliche Note.