Shadows of Doubt: Detektivsimulation ermittelt auf Konsolen

Autor:, in / Shadows of Doubt

Die Detektivsimulation Shadows of Doubt wird demnächst auch auf Konsolen ermitteln, während auf dem PC ein neues Update bereitsteht.

ColePowered Games und Fireshine Games freuen sich, ankündigen zu können, dass die preisgekrönte Detektivsimulation Shadows of Doubt auf Konsole erscheint und im Jahr 2024 für PlayStation und Xbox Series X|S erhältlich sein wird.

Während der Triple-i-Initiative wurde ein wichtiges neues Inhalts-Update für die PC-Version von Shadows of Doubt enthüllt – „The Sharpshooter Assassin“ – das ebenfalls ab heute zum Download zur Verfügung steht und einen brandneuen Killertyp für angehende Detektive einführt. Begebt euch auf eine Verbrecherjagd, um einen Scharfschützen in diesem spannenden neuen Fall zur Strecke zu bringen, und entdeckt neue interessante Orte, die ihr erkunden könnt, neue Vorteile, die ihr freischalten könnt, und eine Reihe von Verbesserungen der Lebensqualität.

Erforscht zwei neue Gebäude und klettert in der sozialen Rangliste nach oben, um die Echelons zu erforschen, neue bewachte Gemeinschaften, die in den oberen Etagen der Wolkenkratzer der Stadt liegen und nur für VIPs zugänglich sind.

Habt ihr noch nicht den erforderlichen sozialen Status erreicht? Dann findet sich sicher eine Alternative, um die Echelons zu erreichen, Detective…

Werdet ein noch effektiverer Detektiv mit 11 neuen Spielervorteilen, die ihr auf eurem Weg nach oben freischalten könnt, darunter Schnellreisen, sofortige Statusheilungen und Sicherheitsfreigaben, die euch bei euren Ermittlungen die Oberhand verschaffen.

Entdeckt neue Verbesserungen der Lebensqualität und des Gameplays, darunter eine neue automatische Reisefunktion, neue Unterhaltungen, neue Steam-Funktionen (einschließlich Sammelkarten und Abzeichen), eine verbesserte Benutzeroberfläche, kürzere Stadterstellungszeiten und mehr.

Die vollständige Liste der Inhalte und Verbesserungen, die im heutigen Update für PC enthalten sind, findet ihr auf Steam. Alle Inhalte des heutigen Scharfschützen-Assassinen-Updates werden auch in den Konsolenversionen von Shadows of Doubt verfügbar sein, wenn es später in diesem Jahr auf diesen Plattformen erscheint.

Erkundet vollständig simulierte Städte und trefft einzelne Bürger mit eigenem Namen, Job, Wohnung und Tagesablauf auf eurer Jagd nach einem Serienmörder.

Nutzt eine Vielzahl von Gadgets, um Beweise zu finden, Verdächtige zu untersuchen und jeden Fall auf eure Weise anzugehen.

Scannt Fingerabdrücke, durchsuchen Anrufprotokolle, lest private E-Mails, bestecht Bürger, überprüft Überwachungskameras, knackt Schlösser, brecht Türen auf und sabotiert Sicherheitssysteme – mit mehreren Möglichkeiten, jeden Fall zu lösen, werdet ihr zu dem Detektiv, der ihr sein wollt.