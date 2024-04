Xbox Cloud Gaming: Web-Version des Dashboards in der Preview

Autor:, in / Xbox Cloud Gaming

Eine Web-Version der Xbox Dashboard-Oberfläche befindet sich derzeit für das Xbox Cloud Gaming für Insider in der Preview.

Microsoft stellt damit soziale Funktionen für seine Spieler bereit, die ihr Games via Cloud zocken.

Neben der Freundesliste, Nachrichten, Erfolge erhalten Spieler mit der neuen Funktion auch Zugriff auf den Partychat über den Browser. Die Xbox App für den PC muss dafür dann nicht mehr zwangsläufig genutzt werden.

In einem Video von Tom Warren via The Verge, könnt ihr euch die Web-Version des Xbox-Dashboard einmal genauer anschauen.