Xbox Cloud Gaming: Insider testen neues Feature

Xbox Insider im Ring Alpha Skip-Ahead können eine neue Update-Preview ausprobieren.

Wer seine Spiele über Xbox Cloud Gaming (Beta) via Webseite xbox.com/play zockt, der wird nun ein Controller-Symbol sehen, wenn er einen solchen für ein Spiel über den Browser angeschlossen hat.

In den Patch Notes heißt es dazu: „Ab heute werden Xbox Insider, die Cloud-Spiele über xbox.com/play spielen, ein Controller-Symbol in der Anleitung sehen, wenn sie verbunden sind und in einem Browser spielen. Dies unterstützt Benutzer beim Anschluss eines Controllers, wenn sie im Browser spielen.“