Xbox Cloud Gaming: Eigene Spiele streamen sollte 2024 möglich sein

Laut Xbox-Chef Phil Spencer sollte das Streamen der eigenen Spiele via Xbox Cloud Gaming dieses Jahr möglich sein.

Spiele über Xbox Cloud Gaming zu streamen, ist derzeit nur auf die Titel aus dem Xbox Game Pass beschränkt.

Doch wie steht es darum, die eigenen Spiele in der digitalen Bibliothek über die Cloud zu spielen?

Diese Frage stellte ein Xbox-Spieler Phil Spencer selbst, in dem er ihm einfach über Xbox LIVE eine Nachricht schickte.

So fragte der User NASburg: „Gibt es ein Update, damit ich meine eigenen Spiele auf XCloud spielen kann?“

Phil Spencer, der auf Xbox unter dem Gamertag P3 aktiv ist, sagte dazu: „Das sollte dieses Jahr möglich sein.“

Wer seine eigenen Spiele also auch über die Cloud spielen möchte, der sollte in diesem Jahr in der Lage dazu sein. Wann und wie genau, das ist derzeit nicht bekannt.