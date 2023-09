Xbox Cloud Gaming: Streaming von PC-Spielen in Planung

Nach der Ankündigung von Google Stadia, stellte sich Microsoft bereits im Juli 2021 darauf ein, für diesen Service eine Antwort zu bieten.

In Dokumenten, die jetzt verfügbar sind, im Zuge der Verhandlungen der FTC und Microsoft, ist der Hergang der Idee klar ersichtlich. Derzeit läuft der Cloud-Gaming-Service für Spiele einzig mit Spielen von der Xbox-Konsole, was aber schon bald für den PC-Spiele-Markt ebenso geschehen soll.

Phil Spencer erklärt in diesen E-Mails von 2021: „Google hat die Möglichkeit, seine Linux-Cloud-Hardware wiederzuverwenden, und ja, wenn wir PC-native Spiele von einer Azure-GPU-SKU streamen, hätten wir mehr Wiederverwendungsszenarien, um die Kosten wieder hereinzuholen“, sagte Spencer und bezog sich dabei auf die Möglichkeit, Entwicklern und Publishern einen ähnlichen White-Label-Cloud-Gaming-Service anzubieten.

Satya Nadella antwortete darauf: „Phil hat recht. Sarah [Bond] und ich arbeiten in Zusammenarbeit mit Jasons [Zander]-Team an einer geeigneten Azure-SKU … als Teil einer Serie, die die Kundennachfrage bedienen wird, die wir extern für IAAS sehen, und um unseren xCloud-PC-Streaming-Stack zu betreiben“

In den Dokumenten heißt es 2021 von Phil Spencer weiter: „Ich glaube ehrlich gesagt, dass Google gerade dabei ist, Stadia in eine Google Cloud-SKU zu verwandeln und seinen First-Party-Consumer-Service abzuschaffen. Google ist ein massiver und aggressiver Konkurrent, aber ehrlich gesagt war ich überrascht von den mangelnden Fortschritten bei Stadia. Bis heute ist unser #1 Konkurrent hier wirklich NVIDIA mit GeForce Now. Aber wir behalten sowohl Google als auch Amazon im Auge, wobei Luna ebenfalls zu kämpfen hat.“