MultiVersus: Jason Voorhees schlägt im Gameplay-Trailer zu

Warner Bros. Games hat heute einen neuen MultiVersus-Trailer veröffentlicht, der einen ersten Blick auf das Gameplay der Horrorfilm-Ikone Jason Voorhees aus der Freitag-der-13.-Franchise wirft. Jason Voorhees wird am 28. Mai als spielbarer Charakter in das Free-to-Play-Platform-Fighter-Videospiel aufgenommen.

Im Trailer überragt Jason die Konkurrenz als Charakter der Tank-Klasse mit einem furchteinflößenden Moveset, das seine Axt- und Machetenwaffen, die Teleportationsfähigkeit, um direkt hinter Gegnern aufzutauchen und sie in einen Schlafsack zu stopfen, das tödliche Falten eines Bettes in der Mitte, um Gegner von der Karte zu schleudern, und vieles mehr beinhaltet.

Das Video zeigt auch einen Blick auf die „Uber Jason“-Charaktervariante, die auf seinem Auftritt aus dem Jason X-Film basiert.

MultiVersus, entwickelt von Player First Games, wird am 28. Mai als Free-to-Play Download für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC (Steam und Epic Games Store) erhältlich sein und bietet volle Unterstützung für Cross-Play und Cross-Progression.