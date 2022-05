My Little Pony: Ein Maretime Bucht-Abenteuer: Launch-Trailer zum Pony-Abenteuer

My Little Pony: Ein Maretime Bucht-Abenteuer ist ab sofort erhältlich.

Bandai Namco Europe und Outright Games, der führende Herausgeber von familienfreundlicher interaktiver Unterhaltung, haben heute in Zusammenarbeit mit Hasbro My Little Pony: Ein Maretime Bucht-Abenteuer veröffentlicht.

Das erste My Little Pony-Spiel seit fünf Jahren markiert die Rückkehr einer der beliebtesten Unterhaltungsserien in Videospielen und stellt die neueste Generation von Ponys einem neuen Publikum von Fans vor.

Spielerinnen und Spieler erkunden die verzauberte Welt von Equestria mit Sunny und ihren Freunden in diesem Abenteuer voller Freundschaft und Magie, das ab sofort auf Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich ist. Das Spiel wird in diesem Sommer auch auf Google Stadia erscheinen, mit kostenlosen Next-Gen-Upgrades für bestehende Xbox- und PlayStation 4-Besitzer später im Jahr 2022.

Spielerinnen und Spieler müssen mit der abenteuerlustigen Sunny, dem freundlichen Hitch, der kreativen Izzy, der mutigen Zipp und der selbstbewussten Pipp versuchen das Maretime Bucht-Fest, das von einem Pony verdorben werden soll, zu retten und das beste Fest aller Zeiten zu veranstalten.

Fans spielen als Sunny und können ihre magischen Kräfte nutzen, um Aufgaben und Herausforderungen zu erfüllen und mit speziell freischaltbaren Pony-Fähigkeiten in der fantastischen Welt von Equestria zu fliegen, zu springen und zu skaten. Dabei kann Sunny unterwegs mit neuen Kleidungsstücken und Accessoires angepasst werden.

Zusätzlich haben die Spielerinnen und Spieler die Möglichkeit, gemeinsam mit einer Freundin oder einem Freund im Multiplayer-Modus fünf Minispiele auszuprobieren, bei denen eine Modenschau veranstaltet, Häschen gehütet und vieles mehr gemacht werden kann.

Seit der Markteinführung im Jahr 1983 ist My Little Pony von einer Spielzeugserie zu einem weltweiten Unterhaltungsuniversum geworden. Im September 2021 startete My Little Pony: Eine neue Generation auf Netflix und führte eine neue Generation von Ponys ein. Der Film läutete eine neue Ära für die Marke ein, deren Schwerpunkt darauf liegt, die Kinder von heute zu inspirieren, das zu erforschen, auszudrücken und zu feiern, was sie einzigartig macht. Diese neue Generation von Ponys hat ihre eigene, frische Spielzeuglinie und lizenzierte Verbraucherprodukte in verschiedenen Kategorien, mit einer Fülle von Inhalten, die im Jahr 2022 auf den Markt kommen werden.

My Little Pony wurde bereits in fast 200 Ländern ausgestrahlt und es wurden über 350 Episoden und drei Spielfilme produziert.

