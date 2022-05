Action Arcade Wrestling: Reigning and Defending-Update bringt eigene Wrestling-Verbände

Autor:, in / Action Arcade Wrestling

Mit dem Reigning and Defending-Update für Action Arcade Wrestling könnt ihr eure eigenen Wrestling-Verbände mit Meisterschaftsgürteln erstellen.

Action Arcade Wrestling – das elektrisierendste Wrestling-Spiel mit echten Elektro-Attacken – hat das Update „Reigning And Defending“ veröffentlicht, das ab sofort auf PS4, Xbox One und PC über Steam verfügbar ist. Dieses Update wird in Kürze auch für Nintendo Switch erscheinen.

Das kostenlose Update ermöglicht es Spielern, ihre eigenen Wrestling-Verbände zu erstellen, komplett mit anpassbaren Meisterschaftsgürteln, die von jedem Wrestler im Roster gewonnen oder verloren werden können, einschließlich der Hunderte von herunterladbaren AAW-Wrestlern.

Die Spieler können nun ihren Meisterschaftsgürtel zur Disposition stellen, um den Einsatz in jedem Wrestling-Match zu erhöhen. Wie ein großer Philosoph einmal sagte: „Um der Mann zu sein, musst du den Mann schlagen!“

Wie man einen Gürtel erstellt, könnt ihr euch auf den folgenden Screenshots anschauen: