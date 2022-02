Nacon: Unternehmen gibt Übernahme von Daedalic Entertainment bekannt

Nacon und Daedalic Entertainment, die beiden Unternehmen, die bereits Partner bei der Veröffentlichung eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres 2022, The Lord of the Rings: Gollum sind, haben beschlossen ihre Zusammenarbeit zu vertiefen.

Somit kauft NACON das Hamburger Studio Daedalic Entertainment für 53 Millionen Euro. Diese Transaktion soll es NACON ermöglichen, mehrere wichtige geistige Eigentumsrechte zu erwerben und von Daedalic Entertainments bemerkenswerter Erfahrung im Bereich Publishing und Spieleentwicklung zu profitieren.

Die Integration in die NACON-Gruppe wird es dem Studio ermöglichen, sein preisgekröntes Entwicklerteam auszubauen und seine Position als führender Indie-Publisher zu stärken. Carsten Fichtelmann, Gründer und CEO, und Stephan Harms, COO, werden das Unternehmen weiterhin mit einem hohen Maß an Autonomie in Entwicklung und Publishing führen.

NACON wird die zukünftigen Projekte mit vereinten Kräften durch seine Vertriebs-, Publishing- und Marketing-Teams unterstützen.

Daedalic Entertainment ist ein preisgekröntes Studio und weltbekannter Indie-Publisher. Das 2007 gegründete Studio mit Sitz in Hamburg hat mehr als 90 Spiele entwickelt und veröffentlicht und ist mit einem talentierten Team von 87 Mitarbeitern eines der größten und ältesten unabhängigen Videospielunternehmen in Deutschland.

Das Studio hat Spiele für bekannte Franchises wie Ken Folletts Die Säulen der Erde entwickelt, ist aber auch für seine eigenen IPs bekannt, darunter die Deponia-Serie, Shadow Tactics, Blackguards und The Whispered World.

Die renommierte Publishing-Abteilung von Daedalic Entertainment verwaltet einen breit gefächerten Katalog von Premium-Spielen für PC und Konsolen. Der Publisher ist ein bekannter Name im Indie-Publishing-Bereich mit starken Single- und Multiplayer-Titeln wie Witch It!, Unrailed!, Partisans 1941, Hidden Deep, Iratus: Lord of the Dead und Barotrauma. Das Unternehmen ist weltweit vertreten, wobei Nordamerika und China die stärksten Märkte sind. Daedalic Entertainment hat derzeit neun weitere neue Spiele für die Veröffentlichung im Jahr 2022 angekündigt.