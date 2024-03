Nacon: Sport-Reihe im neuen Video festgehalten

Als integraler Bestandteil der NACON-DNA waren auch Sportspiele auf der diesjährigen Konferenz vertreten.

Sportfans hatten die Möglichkeit, exklusive Bilder von TieBreak: Official Game of the ATP and WTA, Rugby 24 und auch Tour de France 2024 und Pro Cycling Manager 2024 zu sehen, die beide auf dieser Veranstaltung angekündigt wurden.

Motorradfans erhielten die Bestätigung, dass MXGP, das offizielle Spiel zur Motocross-Weltmeisterschaft, im Jahr 2024 erscheinen wird.

Skateboard-Fans konnten sich schließlich Bilder des neuen DLC für Session: Skate Sim mit dem Titel Schoolyard ansehen. Die 1,5 Millionen Mitglieder starke Spielergemeinschaft genießt die kontinuierliche Unterstützung des Studios, das das Spiel weiter verbessern und bereichern wird.

Hier geht es zum Sport-Trailer: