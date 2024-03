PlayStation 5: Firesprite beschreibt toxische und steinige Übernahme

Autor:, in / PlayStation 5

SONY steht weiterhin im schlechten Licht. Nachdem SONY die Prognosen für die PlayStation 5 einmal mehr nicht halten und nach unten korrigieren musste, fiel der Marktwert um 10 Milliarden Dollar.

Im Anschluss traf eine Kündigungswelle namhafte Studios wie Naughty Dog, Insomniac Games und mehr. Rund 900 Mitarbeiter wurden von SONY auf die Straße gesetzt. Dazu wurde SIE London nach 22 Jahren geschlossen. Dazu wurden unzählige Projekte und unangekündigte Spiele eingestampft.

Außerdem gab SONY tatsächlich bekannt, dass es keine großen Franchise-Veröffentlichungen bis März 2025 geben wird, eine Preisreduzierung der PlayStation 5-Konsole schwierig sei und man erwartet, dass die Verkäufe weiter rückläufig sein werden. Dass SONY doppelt so viele PS5-Konsolen wie Xbox Series X/S-Konsolen verkauft hat, tröstet den Konzern wohl nicht und eigentlich wollte man schon mit ganz anderen Zahlen jonglieren. Dennoch wurden über 54,8 Millionen PlayStation 5-Konsolen ausgeliefert.

Nun gibt es weitere negative Schlagzeilen. Diesmal von Entwicklern des Studios namens Firesprite. Firesprite wurde von SONY im September 2021 übernommen. Der Deal führte zu einer toxischen Kultur, Verknappung, Personalfluktuation, Klagen über sexuelle Diskriminierung und Altersdiskriminierung, sagen Entwickler des Studios.

Die Entwickler von Firesprite haben laut Quellen von Eurogamer behauptet, dass sich die Situation des Unternehmens nach der Übernahme durch Sony deutlich verschlechtert hat. Seit SONY die Handhabe hat, sollen sich Beschwerden häufen. SONY hat jedoch die Vorwürfe wegen sexueller Diskriminierung und Altersdiskriminierung als „Missverständnis“ abgetan.

Weiter heißt es, dass Firesprite in der Vergangenheit eine positive Kultur an den Tag legte, die nach der Übernahme in kürzester Zeit demontiert wurde. Eine Quelle bezeichnete das Vorgehen von SONY als „Tod durch tausend Schnitte“.

Eurogamer berichtet weiter, dass einige Mitarbeiter die Angelegenheit weiterverfolgt haben, indem sie rechtliche Möglichkeiten ausloteten und angeblich eine finanzielle Auszahlung von SONY erhalten haben.

Eurogamer hat mit einer Reihe von Quellen gesprochen, die dem Unternehmen nahe stehen, um die Gründe für die Unzufriedenheit zu erfahren, wobei alle aus beruflichen Gründen anonym bleiben wollten. Andere sagten, dass sie sich aus Angst vor Repressalien nicht an dieser Untersuchung beteiligen wollten.